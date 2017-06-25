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وزير الزراعة يتفقد حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في أول أيام عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يتفقد حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في أول أيام عيد الفطر

01:09 م الأحد 25 يونيو 2017

وزير الزراعة يتفقد حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في أول أيام عيد الفطر

الدكتورعبدالمنعم البنا

القاهرة - (أ ش أ):

تفقد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأحد، حديقة الحيوان بالجيزة للاطمئنان على سير الأوضاع بها، وعدم تأثير الحريق الذي وقع فجر اليوم على جاهزيتها لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأكد وزير الزراعة أن الوضع بالحديقة مستقر تماما، وأن الحريق لم يتسبب في أي خسائر، وأنه كان بعيدا تماما عن حيوانات الحديقة، لافتا إلى أن الوضع بالحديقة آمن ومستقر، ولازالت في أبهى صورها لاستقبال المواطنين من المحافظات المختلفة لقضاء أول أيام العيد.

وشملت الجولة المفاجئة لوزير الزراعة أيضا زيارة حديقتي الأورمان بالجيزة، والأسماك بالزمالك، حيث اطمأن على تهيئتهما لاستقبال المواطنين، حيث أكد ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، للاستماع بزيارتهم للحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة.

وشدد البنا على فرض حالة الطوارئ بكافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة بالقاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، طوال أيام العيد، حرصا على راحة المواطنين .. لافتا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات، وكذلك المحافظين، وتم تزويد الحدائق بسيارات للإسعاف والمطافئ تحسبا لأية حالات طوارئ، كما تم التأكيد على زيادة تأمين كافة الحدائق والمنتزهات طوال أيام العيد.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم فتح منافذ دخول جديدة للحدائق للتيسير على الزائرين ومنع التكدس على الأبواب، كذلك تمت زيادة أعداد العاملين على هذه الأبواب حرصا على راحة الجمهور، وإلغاء الأجازات والراحات للعاملين والأطباء البيطريين في الحدائق خلال العيد.

هذا المحتوى من

Asha

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