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محافظ البحر الأحمر يكرم عمال النظافة في الاحتفال بعيد الفطر

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مصراوي Masrawy

محافظ البحر الأحمر يكرم عمال النظافة في الاحتفال بعيد الفطر

01:00 م الأحد 25 يونيو 2017

محافظ البحر الأحمر يكرم عمال النظافة في الاحتفال بعيد الفطر

كرم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عمال النظافة بالمحافظة، بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية تقديًرا لدورهم وجهودهم في نظافة وتجميل مدينة الغردقة، وإظهارها بالصورة اللائقة أمام الضيوف والزوار، مؤكدًا امتنانه للجهد الذي بذلوه خلال شهر رمضان الكريم في ظروف قاسية وسط حرارة الجو والصيام.

جاء ذلك على هامش استقبال المحافظ للمهنئين بعيد الفطر من الجهاز التنفيذي والمواطنين بحضور اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر.

ووجه المحافظ التهنئة لجموع المصريين، عامة وشعب البحر الأحمر خاصة بالعيد، متمنيًا أن تنعم بالاستقرار، وداعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.

وتقدم المحافظ بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، داعيًا الله أن يوفقه لما فيه صالح مصرنا الحبيبة.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع للنهوض بمصر، مؤكدًا أن مصر ستبنى بسواعد أبنائها الذين يثبتون للعالم أنهم أبناء بلد لديها حضارة سبعة آلاف سنة، مؤكدًا أنه لن يستطع أحد تفكيك أو تقسيم مصر، وسيظل أبناؤها في رباط إلى يوم الدين.

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