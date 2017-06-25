تلاشي الآمال في العثور على 93 قرويا صينيا فقدوا بعد انهيار أرضي قاتل

بكين (د ب أ)

انتشل رجال الانقاذ عشر جثث اليوم الأحد، فيما استمرت عملية البحث بشكل يائس عن 93 شخصا على الاقل، بعد يوم من طمر انهيار أرضي ضخم قرية جبلية جنوب غرب الصين.

وعدلت حكومة إقليم سيتشوان حصيلة القتلى من 15 قتيلا، طبقا لما أوردته وسائل الاعلام أولا أمس السبت إلى عشرة قتلى.

وقلصت السلطات أيضا عدد المفقودين إلى 93، بعد العثور على 15 شخصا.

ووفقا لما ذكرته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإن أكثر من 3 الاف عنصر من رجال الانقاذ يمشطون المنطقة.

ونقلت (شينخوا) عن أحد عناصر الانقاذ قوله "لن نستسلم طالما أن هناك فرصة حتى لو كانت ضئيلة".

وقال مسؤول حكومي لوكالة الانباء الصينية انه سيتم نشر أسماء 118 مفقودا على موقع حكومي على شبكة الانترنت.

وذكرت شينخوا أن الانهيار الارضي ضرب قرية شينمو حوالى الساعة السادسة من صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي (2200 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) .

وذكرت الوكالة أن ما يقدر بـ 18 مليون متر مكعب من الارض سقط على قرية شينمو.

وتشهد الصين أسابيع من الأمطار الصيفية الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.