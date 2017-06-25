التنمية المحلية تطلق مسابقة لاكتشاف المواهب في"تجويد القرآن والإنشاد"

كتبت- ندى الخولي:

أطلقت وزارة التنمية المحلية، تحت إشراف هشام الشريف وزير التنمية المحلية، مسابقة كبرى لاكتشاف المواهب بجميع محافظات الجمهورية في مجال تجويد القرآن الكريم والإنشاد الديني، وتعقد المسابقتين تحت رعاية الأزهر الشريف.

وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان اليوم الأحد، إن المسابقة الأولى في موهبة تجويد القرآن الكريم "المدرسة المصرية للتلاوة دورة الشيخ محمد رفعت"، والمسابقة الثانية لموهبة الإنشاد الديني والابتهالات والترانيم.

وحول شروط تفاصيل المسابقة أكدت الوزارة، أن من يمتلك الموهبة في مجال من تلك المجالات الخاصة بالمسابقتين أو في المجالين يمكنه التقدم والمشاركة في المسابقات.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم اختيار أفضل ١٥ متسابقًا في كل مسابقة في التصفية الأولى ودعوتهم على نفقة وزارة التنمية المحلية للتصفية النهائية على أحد المسارح الكبرى بالقاهرة لاختيار أفضل ٣ فائزين في كل مسابقة للحصول على الجوائز المالية وتكريمهم. وكشفت الوزارة أن الفائز الأول في المسابقة سيحصل على 10 ألاف جنيه والفائز الثاني سيحصل على 7 ألاف جنيه والثالث على 5 ألاف جنيه وسيتم منح شهادات تقدير لجميع الفائزين المشاركين في التصفية النهائية.

وأوضحت الوزارة أن الراغبين في التقدم للمسابقة عليهم تسجيل صوتي لهم لمدة لاتزيد عن ٥ دقائق وإرسالها في رسالة الي صفحة الوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بعنوان (FACEBOOK.C/MOLD.ED) أو علي رقم الواتس اب ( ٠١٠٢٤٤٣٥٣٥٥) أو على البريد الالكترونى التالى :

ALMOSABAQA@MAHALYAT.EG

وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتقديم في المسابقتين ٢٣ يوليو ٢٠١٧ ويحق للمتسابق أن يشارك في المسابقتين.