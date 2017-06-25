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مصرع 3 وإصابة 23 آخرين في حوادث سير بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 وإصابة 23 آخرين في سير بالفيوم

12:56 م الأحد 25 يونيو 2017

مصرع 3 وإصابة 23 آخرين في حوادث سير بالفيوم

ارشيفية

الفيوم - مصراوي:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرين في حوادث سير بطرق الفيوم أول أيام عيد الفطر.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع 3 حوادث بطريق "القاهرة - أسيوط"، والطريق الإقليمي، وطريق أطسا، وأسفر الحادث الأول عن مصرع "معتز ربيع عبدالحكيم، 19 عامًا" إثر اصطدامه بسيارة مسرعة وفرت هاربة بطريق "إطسا - أبو دفية".

وأسفر الحادث الثاني عن مصرع السائق "ماهر محمد، 42 عامًا"، من المنيا، والراكبة "محاسن سمير عاشور، 33 عامًا"، ربة منزل من المنيا، إثر انقلاب السيارة الأجرة، التي يقودها الأول، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة على طريق "القاهرة - أسيوط" الغربي، وأصيب في الحادث 10 ركاب كلهم من المنيا والقاهرة ونقلوا لمستشفى الواسطى ببني سويف.

أما الحادث الثالث، فقد أسفر إن إصابة 13 شخصًا، إثر تصادم سيارة نقل قيادة "حمدي جابر إبراهيم" من المنصورة، مع سيارة نقل قيادة "علاء سليم 33 عامًا"، من السيدة زينب بالقاهرة، وسيارة الأجرة الميكروباص قيادة "محمد رشدي شحاتة" بسبب السرعة الزائدة للسيارة الأولى.

ونقلت الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة بالفيوم وبني سويف، وتحررت المحاضر القانونية وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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