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ضبط 526 عبوة ألعاب نارية في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

ضبط 526 عبوة ألعاب نارية في الوادي الجديد

12:43 م الأحد 25 يونيو 2017

ضبط 526 عبوة ألعاب نارية في الوادي الجديد

لواء أحمد عبد الغفار مدير امن الوادي الجديد2

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأحد، 526 عبوة ألعاب نارية وشماريخ، قبل بيعها وترويجها للمواطنين بمركز الخارجة في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتلقى اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من المقدم إيهاب شمس، رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة، يفيد القبض على عاطل بحوزته ألعاب نارية خلال بيعها للمواطنين بمدينة الخارجة.

تبين قيام حملة أمنية مكبرة، بقيادة النقيب أحمد رأفت يونس، رئيس قسم مكافحة الآداب العامة بالمديرية، أسفرت عن ضبط " أ " 21 عامًا عاطل ومقيم بمركز الخارجة، وبحوزته 526 عبوة شماريخ وألعاب نارية و160 جنيهًا.

كشف محضر الواقعة، حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات بيعها للمراهقين والشباب بمركز الخارجة.

وحرزت قوات الأمن المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4 أحوال قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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