وزيرة الاستثمار تلتقي ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكري بالخارج

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكرى فى السفارات المصرية في الخارج وزوجاتهم، موضحة أن أن هناك برنامج اقتصادي واجتماعي تعمل عليه الحكومة، وأنه لا برنامج اقتصادي ينجح دون وجود حزمة اجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة المواطن.

ودعت الوزيرة، ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكرى فى السفارات المصرية في الخارج وزوجاتهم الي توضيح الصورة الحقيقية عن مصر فى الخارج، والرد على أى أمور خاطئة بعرض الصورة من مختلف الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن مصر تعمل على ضخ استثمارات جديدة، وجذب الكثير من المستثمرين، وتدعم المرأة، مُدللة على ذلك بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 عاما للمرأة، وتمثيلها بأكبر نسبة فى مجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك تعاون كبير بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدنى والتى تتواصل مع الأسر الاكثر احتياجا، وتقوم بعمل مشروعات تنموية.

وذكرت الوزيرة، أن دور التعاون الدولى يتمثل فى توقيع عدد من الاتفاقيات مع مختلف الشركاء فى التنمية، من أجل دعم البرنامج الاقتصادي لمصر واقامة مشروعات تنموية، إضافة إلى تعزيز علاقات مصر مع مختلف الصناديق العربية، وتحدثت الوزيرة، موضحة أنه يتم عمل منظومة تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، وأن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز للمستثمر فى المناطق الأكثر احتياجًا، كما يعطي ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه.

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وأكدت نصر، أن الوزارة تعمل على ميكنة جديدة داخل مركز خدمة المستثمرين، وأن المستثمر يفضل الاستثمار فى مصر نظرًا لوجود عدد من المميزات منها قلة تكاليف الخدمات التى سيتحملها مثل الكهرباء والغاز فى مصر مقابل ارتفاعها فى مختلف دول العالم.

وأوضحت الوزيرة، أن اختيار الامم المتحدة لها كأول سيدة فى عضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الامم المتحدة للآثر الاجتماعي، يجعلها تطرح الصورة الحقيقية عن مصر فى مجلس إدارة الامم المتحدة، وعرض انجازات الحكومة فى الخارج.



وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على أن يستثمر المستثمرين فى مختلف القطاعات، لذلك الخريطة الاستثمارية الجديدة التى تنسق فيها الوزارة مع كافة الوزارات، ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف انحاء الجمهورية، اضافة إلى اماكن الخدمات مثل المطار والمستشفى والمدرسة والاسكان، والميزة النسبية فى كل محافظة.​