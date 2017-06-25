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الدعوة السلفية : داعش يتبرأ منها كل غيور على الدين

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الدعوة السلفية : داعش يتبرأ منها كل غيور على الدين الدعوة السلفية : داعش يتبرأ منها كل غيور على الدين

التحرير

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قالت الدعوة السلفية، بمناسبة عيد الفطر إن الأمن والسلامة مِن أهم الأهداف الاجتماعية السامية التي سعى الإسلام إلى غرسها في المجتمعات.

وأضافت الدعوة فى بيان لها، أن هذا ما يجعلها تسأل المستشرقين وأذنابهم ممن يرددون ليل نهار أن الإسلام لم يأتِ إلا بالقتل والتدمير: مِن أين استقوا هذه الأفكار البالية؟!"

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وتابعت الدعوة  :"سوف يعرِّج هؤلاء على ذكر الجهاد، وعندما يعرِّجون على ذكره سيخفون جهلاً "أو تجاهلاً": أن للجهاد في الإسلام شروطًا وضوابطَ وأخلاقًا، لم يكن يعرف العالَمُ عنها شيئًا حتى علَّمها النبي -صلى الله عليه وسلم- للبشرية كلها؛ قولاً وفعلاً، وليس قولاً فقط، كما تفعل الدول الكبرى الآن في كثيرٍ مِن الأحيان، و لن يذكروا ذلك كله.. ولكن سيقفون عند "داعش" وجرائمها!!"

وتابع البيان :"مع أن جمهور المسلمين يتبرؤون مِن أفعال "داعش"؛ فتبرأتْ منها مؤسسات عريقة: "كالأزهر"، وتيارات دعوية ترفع راية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة: "كالدعوة السلفية"، وتبرأ منها كلُّ غيور على هذا الدين."

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التحرير

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