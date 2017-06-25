محافظة الجيزة توزع 190 كرتونة مواد غذائية

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تفقد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مستشفى بولاق الدكرور العام، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى، وتقديم الرعاية للمرضى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة، والشيخ سلامة عبد الرازق، مدير مديرية الأوقاف، حيث شدد المحافظ على حسن معاملة المرضى، اثناء تفقده قسم الغسيل الكلوى، والعناية المركزة، مؤكدًا أنه تم دعم المستشفى بجهاز أشعة 500 ملي بتكلفة بلغت 700 ألف جنيه.

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وقام المحافظ بزيارة مؤسسة دار الفسطاط لرعاية الأيتام بالعمرانية لتهنئتهم بعيد الفطر، وتقديم بعض الإعانات المالية، كما قام بتوزيع 190 كرتونة وشنطة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام المصرى ومديرية أوقاف الجيزة على الأسر الأكثر احتياجًا.