في أول أيام العيد.. إحالة مدير مستشفى "بركة السبع" ونائبها الإداري للتحقيق (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، إحالة مدير مستشفى بركة السبع للتحقيق، للإهمال والتقصير في أداء مهام عمله، كما أحال النائب الإداري للمسشتفى للتحقيق لعدم تواجده وترك العمل.

جاء ذلك عقب جولة مفاجأة بمدينة بركة السبع، تفقد خلالها المحافظ، مستشفى بركة السبع المركزي، لمتابعة سير العمل وانتظام النوبتجيات، ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطباء والممرضين.

وفي السياق ذاته، تجول المحافظ في شوارع مدينة بركة السبع، للاطمئنان على مستوى نظافة شوارع المدينة، ورفع الإشغالات صاحبهُ خلالها الدكتور ياسر الجندي، رئيس المدينة ونائب رئيس المدينة، وتلاحظ وجود تراكمات قمامة وسوء حالة رصف بعض الشوارع، وعلى إثرها شدد المحافظ بالتنبيه على رئيس المدينة أنه في حالة عدم تلافي هذه الملاحظات سيتم تشديد الجزاء.

كما أمر المحافظ بتحرير محاضر مخالفة لبعض السيارت لوقوفها في نهر الشارع، وعدم إلتزامها بالأماكن المخصصة للانتظار للتسهيل الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات والكثافة المرورية بالمدينة.

من ناحيته، أكد محافظ المنوفية، استمرار الجولات الميدانية المُفاجأة على المراكز والقرى لضبط الأداء وتلافي السلبيات، منوهًا إلى أن العمل الميداني هو السبيل الوحيد للوقوف على طبيعة المشكلة والعمل على حلها.