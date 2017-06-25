أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

في أول أيام العيد.. إحالة مدير مستشفى "بركة السبع" ونائبها الإداري للتحقيق (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في أول أيام العيد.. إحالة مدير مستشفى "بركة السبع" ونائبها الإداري للتحقيق (صور)

12:39 م الأحد 25 يونيو 2017

  • عرض 28 صورة

    f7c0b2b624.jpg

  • عرض 28 صورة

    b78572cb8c.jpg

  • عرض 28 صورة

    b14122ecf5.jpg

  • عرض 28 صورة

    bd417ff1a2.jpg

  • عرض 28 صورة

    50ce31b1ba.jpg

  • عرض 28 صورة

    7b95a3d77d.jpg

  • عرض 28 صورة

    eac36d289e.jpg

  • عرض 28 صورة

    1cacaa6f98.jpg

  • عرض 28 صورة

    ee1ef93417.jpg

  • عرض 28 صورة

    675e5bba87.jpg

  • عرض 28 صورة

    fcf24fa882.jpg

  • عرض 28 صورة

    76e17d39fa.jpg

  • عرض 28 صورة

    be33d286c8.jpg

  • عرض 28 صورة

    e52691ecf6.jpg

  • عرض 28 صورة

    79e5a3622c.jpg

  • عرض 28 صورة

    5e3ee6a045.jpg

  • عرض 28 صورة

    6368205871.jpg

  • عرض 28 صورة

    2e19815234.jpg

  • عرض 28 صورة

    0130c3251c.jpg

  • عرض 28 صورة

    dba4e7f58b.jpg

  • عرض 28 صورة

    2e3eb6df6f.jpg

  • عرض 28 صورة

    fb862b7ca3.jpg

  • عرض 28 صورة

    440f31ce35.jpg

  • عرض 28 صورة

    c64d72fdd0.jpg

  • عرض 28 صورة

    c3143c2be9.jpg

  • عرض 28 صورة

    89ebe35363.jpg

  • عرض 28 صورة

    964fa22dbd.jpg

  • عرض 28 صورة

    8985653ef2.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. حدائق كفر الشيخ

الألبوم التالى

بالصور.. حدائق كفر الشيخ "كامل العدد" في أول أيام عيد الفطر

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، إحالة مدير مستشفى بركة السبع للتحقيق، للإهمال والتقصير في أداء مهام عمله، كما أحال النائب الإداري للمسشتفى للتحقيق لعدم تواجده وترك العمل.

جاء ذلك عقب جولة مفاجأة بمدينة بركة السبع، تفقد خلالها المحافظ، مستشفى بركة السبع المركزي، لمتابعة سير العمل وانتظام النوبتجيات، ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطباء والممرضين.

وفي السياق ذاته، تجول المحافظ في شوارع مدينة بركة السبع، للاطمئنان على مستوى نظافة شوارع المدينة، ورفع الإشغالات صاحبهُ خلالها الدكتور ياسر الجندي، رئيس المدينة ونائب رئيس المدينة، وتلاحظ وجود تراكمات قمامة وسوء حالة رصف بعض الشوارع، وعلى إثرها شدد المحافظ بالتنبيه على رئيس المدينة أنه في حالة عدم تلافي هذه الملاحظات سيتم تشديد الجزاء.

كما أمر المحافظ بتحرير محاضر مخالفة لبعض السيارت لوقوفها في نهر الشارع، وعدم إلتزامها بالأماكن المخصصة للانتظار للتسهيل الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات والكثافة المرورية بالمدينة.

من ناحيته، أكد محافظ المنوفية، استمرار الجولات الميدانية المُفاجأة على المراكز والقرى لضبط الأداء وتلافي السلبيات، منوهًا إلى أن العمل الميداني هو السبيل الوحيد للوقوف على طبيعة المشكلة والعمل على حلها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ المنوفية يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال الأيتام

    بالصور.. محافظ المنوفية يوزع الهدايا والعيديات على الأطفال الأيتام

    أخبار

  • "صحة المنوفية": إعادة العمل بمستفى "بركة السبع" المركزي عقب أجازة

    أخبار
  • بالصور.. محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بليلة القدر في مسجد الأنصاري

    بالصور.. محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بليلة القدر في مسجد الأنصاري

    أخبار
  • بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات جديدة

    بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات جديدة

    أخبار

إعلان

811b364afc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات