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الداخلية: عصابة وراء سرقة 820 ألف جنيه من صحاب مزرعة دواجن بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

الداخلية: عصابة وراء سرقة 820 ألف جنيه من صحاب مزرعة دواجن بالإسماعيلية

12:31 م الأحد 25 يونيو 2017

الداخلية: عصابة وراء سرقة 820 ألف جنيه من صحاب مزرعة دواجن بالإسماعيلية

كتب - علاء عمران:

‏نجحت أجهزة البحث الجنائي في مديريتي أمن الإسماعيلية والشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في القاهرة في كشف غموض سرقة 820 ألف جنيه بالإكراه من صاحب مزرعة دواجن في أبوصوير بالإسماعيلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأحد، إن عصابة من تسعة أشخاص وراء سرقة الأموال من مدير مزرعة دواجن وأحد ملاك المزرعة أثناء استقلالهما سيارة في أبوصوير.

وأضافت الوزارة أن المشتبه فيهم يقيمون في الزقازيق بالشرقية وأعمارهم تتراوح من 19 حتى 35 سنة.

وقالت الداخلية إنها ضبطت سبعة من التسعة المشتبه فيهم، والذين اقروا بالسرقة. وضبط بحوزة أحدهم "بندقية آلية و4 طلقات نارية من ذات العيار ، شاشة ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام ، الهاتف المحمول الخاص بأحد المجني عليهما."

كما دل المشتبه فيهم على نحو نصف مليون جنيه من متحصلات السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المشتبه فيهما الهاربين.

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