داعش ينحر 7 عراقيين بعد صلاة العيد جنوب غربي كركوك

بغداد (د ب أ)

أفاد مصدر محلي عراقي اليوم الأحد، بأن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" نحر سبعة مدنيين بعد صلاة العيد وقطع أجسادهم كالذبائح جنوب غربي محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي اليوم عن المصدر قوله إن "ما تسمى المحكمة الشرعية التابعة لداعش في قضاء الحويجة، 55 كم جنوب غربي كركوك، أصدرت حكما بالإعدام نحرا بحق سبعة مدنيين اتهمهم التنظيم بالتخابر مع القوات العراقية".

وبين المصدر أن "التنظيم نفذ الحكم، صباح اليوم، بعد صلاة العيد أمام حشد من الناس".

وأضاف المصدر أن "عناصر داعش قاموا بتقطيع أجساد المنحورين الى قطع صغيرة كما يفعل القصابون بالذبائح"، موضحا أن "الذباحين وضعوا قطع لحم الضحايا في أكياس ورموها في الضاحية الجنوبية للحويجة".

يذكر أن تنظيم "داعش" ما زال يسيطر على قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والعباسي والزاب والرياض، وتعتبر تلك المناطق معاقل التنظيم المهمة التي يتخذها قاعدة لمهاجمة محافظة صلاح الدين وأطراف كركوك.