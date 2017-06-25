«أورينجا» يؤجل الإعلان عن القائمة النهائية لكأس العالم

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كتب- أحمد سعيد وهاني العوضي

قرر خوان أنطونيو أورينجا، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 19 عام، تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم، بسبب الإصابات التي ضربت أكثر من لاعب في المنتخب.

تشارك مصر في بطولة كأس العالم للشباب خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل.

وقال أورينجا في تصريحات صحفية: "تعرض مؤمن مكرم لاعب سبورتنج لإلتواء في الكاحل وتأكد غيابه عن البطولة، محمد أسامة تعرض لإصابة في مباراة ألمانيا وحصل على بعض الراحة قبل أن يبدأ الجري في أول مران هنا بمصر".

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وأضاف المدير الفني الأسباني "عصام تامر تعرض لإصابة في الركبة ويحتاج لبعض الراحة، محمد رضا أيضًا يعاني من شد في العضلة الأمامية، من الصعب أن ننهي أمر القائمة في هذه الظروف".

اختتم أورينجا تصريحاته قائلاً: "كثرة الإصابات في الفريق لن تجعلنا نختار القائمة الآن، كان من المفترض أن نختار القائمة النهائية يوم السبت، ولكن سيتم تأجيلها ليوم مباراة الأرجنتين الودية هنا في مصر".

ويستعد الفراعنة لمباراة ودية أخيرة أمام الأرجنتين، قبل أن يخوض منافسات كأس العالم في الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل.