وزير النقل يتابع انتظام العمل بالسكك الحديدية والمترو والموانئ

القاهرة - أ ش أ:

تابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حركة خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ البحرية والنقل النهري من خلال تقارير غرفة العمليات والأزمات بالوزارة، كما تواصل وزير النقل مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة للاطمئنان على سير العمل وتقديم خدمة مميزة للجمهور.

ففي قطاع السكك الحديدية، اطمأن الوزير على سير العمل وانتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد القيام والوصول، وعلى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدى 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة (147)، وعلى الأرقام (0225753555- 01274422925).

كما تابع وزير النقل انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق خلال فترة العيد، حيث شهدت الحركة انتظامًا في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسئولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولي المرفق على خطوط المترو واستمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن 16048،كذلك تابع انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، وعدم وجود حوادث مرورية وعلى جاهزية مجموعات عمل بالمناطق المختلفة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري لأي طوارئ.

وشهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، انتظامًا في حركة الملاحة، ففي هيئة موانئ البحر الأحمر شهدت الحركة الملاحية بها انتظاما في أول عيد الفطر المبارك ووصول 8095 راكبا من العمالة المصرية لموانئ البحر الأحمر وتداول 301 شاحنة ووصول 6423 راكبا من العمالة المصرية لميناءي سفاجا والغردقة، كما وصل 1672 راكبا ومعتمرا لميناء نويبع.

واستمرت الحركة الطبيعية للعمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة اليوم، حيث وصلت 11 سفينة وغادرت 12 سفينة وسجل النظام الالكتروني ورود 200 ألف طن بضائع عامة، كما سجل دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء .

وفي قطاع النقل النهري قام اللواء رضا إسماعيل رئيس الهيئة بجولة في المراسي النيلية بالقاهرة للمرور والتفتيش على الوحدات النيلية لنقل الركاب في نهر النيل، وكذلك المتابعة مع المحافظات لمتابعة حركة مراكب الركاب النيلية بها.