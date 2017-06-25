بالصور.. "عيدية 100 جنيه" من محافظ الجيزة لأطفال "دار الفسطاط"

كتبت - مروة شوقي:

تصوير - محمود عبد الناصر:

قام اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، بتوزيع شنط وكراتين مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام المصري ومديرية الأوقاف بالجيزة، على عدد من المواطنين في منطقة العمرانية، خلال جولة ميدانية قام بها صباح أول أيام عيد الفطر.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء الهراس نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف.

وزار "الدالي" دار الفسطاط لرعاية الأيتام بالعمرانية، حيث استعرض الأطفال بعض التدريبات البدنية أمام المحافظ، فيما التقط معهم الصور التذكارية وسلّمهم العديّة لتهنئتهم بالعيد والتي قيمتها 100 جنيه.

وتجول الدالي، في شوارع المحافظة لمصافحة المواطنين وتهنئتهم في أول أيام عيد الفطر، وتفقد الخدمات العامة المقدمة لهم لتوفير سبل الراحة للمواطنين في أول ساعات اليوم.