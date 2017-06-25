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شبيجل: برلين تؤجل ترحيل لاجئين إلى أفغانستان

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مصراوي Masrawy

شبيجل: برلين تؤجل ترحيل لاجئين إلى أفغانستان

11:55 ص الأحد 25 يونيو 2017

شبيجل: برلين تؤجل ترحيل لاجئين إلى أفغانستان

لاجئين - ارشيفية

 

برلين (د ب أ)

ذكرت مجلة "شبيجل" الألمانية أن الاتحادية الألمانية أجلت رحلة ترحيل لاجئين إلى أفغانستان كان مخططا لها يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت المجلة أمس السبت استنادا إلى دوائر حكومية في العاصمة الألمانية برلين أن السبب في ذلك لا يرجع إلى مخاوف أمنية، وإنما إلى عدم استعادة السفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابول لقدرتها على العمل حتى الآن .

يذكر أن السفارة تعرضت لتلفيات شديدة جراء قصف تعرضت له في 31 مايو الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه لهذا السبب لا يمكن دعم عملية الترحيل من الناحية اللوجيستية كما كان يحدث مع عمليات ترحيل سابقة.

ولم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على تقرير مجلة "شبيجل".

وأحجمت وزارة الداخلية الاتحادية أيضا عن تأكيد إلغاء الموعد، وقال متحدث باسمها: "بشكل أساسي لا نستطيع الإدلاء بشيء بشكل مسبق للإجراءات".

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كان مقررا في الأساس أن تقلع رحلة ترحيل طالبي لجوء مرفوضين لاجئين من مدينة لايبتسيج الألمانية إلى العاصمة الأفغانية كابول بغض النظر عن كثرة الهجمات والمعارك هناك. ويضم هذا الترحيل مجرمين وأشخاصا يمثلون خطرا على الأمن وأخرين يخفون هويتهم.

ولكن حزب اليسار الألماني المعارض وحزب الخضر ومنظمات حقوقية وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا طالبوا بوقف أية ترحيلات إلى أفغانستان بلا استثناء.

يذكر أن الوضع الأمني ساء في أفغانستان منذ سحب أغلب القوات الدولية في نهاية عام 2014.

وتسيطر حركة طالبان حاليا على نحو 11 بالمئة من البلاد، بحسب بيانات الجيش الأمريكي.

 

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