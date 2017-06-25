أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الإثنين "حار".. والعظمى في القاهرة 37 درجة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الإثنين "حار".. والعظمى في القاهرة 37 درجة

11:51 ص الأحد 25 يونيو 2017

كتبت- مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر طقس غدًا الإثنين، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان الأحد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى 

القاهرة 24 37 

الإسكندرية 23 29 

مطروح 21 29 

بورسعيد 24 30 

دمياط 24 30 

بلطيم 23 30 

الإسماعيلية 23 37 

السويس 25 38 

العريش 19 32 

نخل 17 36 

طابا 19 37 

الغردقة 28 37 

شرم الشيخ 28 38 

رفح 19 31 

كاترين 17 32 

سيوة 22 37 

المنيا 22 37

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأحد.. العظمى بالقاهرة 37

    ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأحد.. العظمى بالقاهرة 37

    أخبار
  • الأرصاد: طقس السبت

    الأرصاد: طقس السبت "حار" على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

    أخبار
  • الأرصاد: طقس العيد

    الأرصاد: طقس العيد "حار".. وتحذيرات للمواطنين

    أخبار
  • الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

    الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

    أخبار

إعلان

189cfc97d6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم