الأرصاد: طقس الإثنين "حار".. والعظمى في القاهرة 37 درجة
الأرصاد: طقس الإثنين "حار".. والعظمى في القاهرة 37 درجة
11:51 ص الأحد 25 يونيو 2017
كتبت- مادي غيث:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر طقس غدًا الإثنين، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.
وأضافت الهيئة في بيان الأحد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 37
الإسكندرية 23 29
مطروح 21 29
بورسعيد 24 30
دمياط 24 30
بلطيم 23 30
الإسماعيلية 23 37
السويس 25 38
العريش 19 32
نخل 17 36
طابا 19 37
الغردقة 28 37
شرم الشيخ 28 38
رفح 19 31
كاترين 17 32
سيوة 22 37
المنيا 22 37
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