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​محافظ القاهرة يفتتح حديقة الأسرة بعد تطويرها

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مصراوي Masrawy

​محافظ القاهرة يفتتح حديقة الأسرة بعد تطويرها

11:47 ص الأحد 25 يونيو 2017

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كتبت- ندى الخولي:

افتتح عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، حديقة الأسرة الواقعة خلف موقف "السوبر جيت" بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، بعد انتهاء أعمال التطوير التي شهدتها الحديقة، استعدادًا لاستقبال الزوار في أول أيام عيد الفطر. 

وثمّن المحافظ على أعمال تطوير الحديقة التي تبلغ مساحتها ٣٣ ألف متر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما تم واستمرار الجهود من أجل ضمان بيئة ترفيهية آمنة للمواطنين، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة وأسوار حديدية ومظلات وأعمدة إنارة، ومنظومة ري للنجيلة، بالإضافة إلى عمل صيانة للمقاعد الخشبية وتركيب 80 مقعدًا جديدًا، وزيادة المصطحات الخضراء وتطوير أنظمة الري.

وشهدت الحديقه إقبالًا متوسطًا من المواطنين منذ الساعات الأولى في أول أيام عيد الفطر.

والتف عدد من المواطنين وزائري الحديقة، حول المحافظ والمسؤولين، الذين استمعوا لهم ولمقترحاتهم ومختلف شكواهم.

رافق المحافظ في جولته، أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وإبراهيم صابر، رئيس حي الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد عبد الحميد، أن غرفة عمليات المحافظة، على درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أية طوارئ تردها على مدار أيام العيد، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه وبمعاونة نوابه ورؤساء الأحياء على مستوى المحافظة، كافة الاستعدادات التي طبقتها المحافظة طوال أيام العيد.

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