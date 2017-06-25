بالصور.. وفد كنسي يهنئ محافظ بني سويف بعيد الفطر

بني سويف ــ أحمد كامل:

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بمكتبه بالديوان العام للمحافظة، اليوم الأحد، وفدًا كنسيًا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وضم الوفد الأنبا غبريال مطران بني سويف، والأنبا اسطفانوس مطران ببا، والقمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس، والقمص بولص فهمي وكيل الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من القساوسة والشخصيات العامة.

وأكد الوفد خلال الزيارة، أن الشعب المصري يتميز بالوحدة الوطنية، وعمق المشاعر التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها، ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية دون أدنى تفرقة.

من ناحيته، قال محافظ بني سويف إن الوحدة الوطنية هو خلق أصيل ومبدأ راسخ في وجدان الشعب المصري على مدار التاريخ، لافتًا إلى أهمية التماسك والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء المجتمع.