سوره التين والزيتون

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تفسير سوره التين

(والتين)) يقسم الله عز وجل بالتين الذى يأكله الناس واختلف الكثير

فى التفسير

منهم من قال المقصود التين اسم مسجد دمشق

وقيل القرطبى مسجد اصحاب الكهف

المشار اليهم فى سوره الكهف بالقرءان التى تحكى قصه

أهل الكهف

ذكرت بالقرءان الكريم وقيل مسجد بيت المقدس

((الزيتون)) الذى نعصر منه الزيت وهما كنايه عن ارض فلسطين

ارض التين والزيتون

((وطور سنين))طور سنين اى طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى

(( وهذا البلد الامين)) اى مكه اْمنا لانه امن

واقسم بهم الله لانهم مهابط وحى الله على موسى عيسى ومحمد نبينا صلى

الله عليه وسلم

((لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم))اى فى احسن منظر وخلقه وصوره

خلقه صاحب عقل ووعى وامكانه التعلم ويعلم

(( ثم رددناه اسفل السافلين )) اى لعمر تتغير صورته للضعف والهزال

بعد القوة

((وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عن الله اتقاكم))

دخول الجنه ليس بحسن صوره الانسان ولا جاهه وحسبه

ولا ماله واولاده وصحبته

انما بالعمل الصالح والخوف من الله والمداومه على رضا الله الخلق

والا يرد الانسان للدرك الاسفل من النار

الانسان بهائه ونضاته وجماله لو لم يذكر الله يكون مصيره جهنم

علينا برد الحقوق لاصحابها والصلاه والبعد عما حرمه الله

وكثره الاستغفار

((الا اللذين امنوا وعملوا الصالحات)) الذى يحرص على طهارته

بعد التبول والاستحمام بنيه التطهر وقول الشهاده

اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله

بعد المعاشره اى التطهر من الجنابه

والحرص على صلاه الفجر فى معادها والاستيقاظ فى الثلث الاخير

من الليل ، للتهجد وذكر الله

ولا يغش فى تجارته

ويوصل المعلومه بامانه ويخشى بطش الله وان لا يرفع سعر السلعه

او يخزنها

لرفع ثمنها، وعلى المسلم حين يقرض شخص مالا لا يحدد نسبه ياخذها

والا تبقى ربا، والربا حرمه الله

ووضع المال بالبنوك ليكون راْس المال ثابت وياخذ نسبه على ماله

حرام ربا

والاسلام لا يشاغل رجل مسلم امراه مسلمه ولا تظهر المراه المسلمه

مفاتنها لغير زوجها فقط فقط

وان لا يعرف الرجل اصدقائه الى زوجته باى حجه فسق وضلال

وقله عقل وحرام

ولا ياتى الرجل المسلم باصحابه فى منزله ولا يترك بنات له

مع اقارب له ولا مع اصدقاء مهما كان بثق فيهم حرام

وعلى المسلم الصلاه الزكاه الصيام يبعد الناس عن الغلط على قدر

ما يستطيع

(فلهم اجر غير ممنون) اى المسلمين من كانوا على طاعه لله فى الدنيا

خوفا وحبا لله وعبادتهم ليس فيها رياء للناس فى الجنه مخلدين فى

النعيم دون انقطاع

((فما يكذبك بعد بالدين)) اى الله الذى خلقنا بقادر على ان يميتنا

وقادر ان يحينا ثانيه للحساب فخلقنا اولا من عدم رافع السموات

خالق الطيور الانس الجن الحيونات

ورغم العلم والتقدم لا يوجد من يخلق عين لانسان او حيوان

والعقل لالانسان ورجل ولا قدم ولا جناح بعوضه

لازم نثق ونتاكد ونؤمن باننا سنحاسب على كل افعالنا واذا

كان يوم القيامه بعيد او قريب المهم اجل وعمر الانسان

مهما عاش محدود ويوم القيامه الله اعلم بكل اعمالنا رغم

اعداد الناس الوفيره امامه كاننا شخص واحد

ومهما نحاول نتجاهل اعمالنا الشريره وننكرها تشهد علينا

ايدينا وارجلنا والسنتنا وكتابنا

ناخذ كتابنا بيمنا ان كنا مسلمين وبالشمال ان كنا ضالين

واستغفر الله لنا وللمسلمين

((اليس الله باحكم الحاكمين))الله الذى خلقنا القادر العادل

يدخل النار من لا يطيعه وياْخذ للمظلوم حقه

نسارع لعباده الله وحسن التوبه والحياه مهما طالت محدوده

غلط الانسان ينهب وينصب ويرشى ويعذب بذلك فى النار

من يجد قريب او جار او صديق لا يصلى يدعوه للصلاه ويكرر

ذلك عليه

تارك الصلاه ملعون وجاره اذا رضى به ملعون يصليها فى الدنيا

بدلا ان يصليها فى النار

وفى القبر كل ميعاد صلاه يجر الى النار يصليها

والصلاه عماد الدين ليس فيها تسامح من لا يصلى حتى ولو يعطى

لله ويصوم لا يغفر الله عدم صلاته

علموا اولادكم من الصغر الصلاه لاتضمنوا اعماركم علموهم دينهم

الصلاه فى ميعادها والسهو عليها والصلاه فى غير وقتها

حرام حرام حرام

تفسير: هانم داود

شبكةعيونالإخبارية

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