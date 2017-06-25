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ابنها «مغني راب» وقاطعت والدتها لهذا السبب.. 14 معلومة عن نهال عنبر

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ابنها «مغني راب» وقاطعت والدتها لهذا السبب.. 14 معلومة عن نهال عنبر ابنها «مغني راب» وقاطعت والدتها لهذا السبب.. 14 معلومة عن نهال عنبر

التحرير

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ظل حلم التمثيل يداعب أحلام طفولتها، حتى جاءتها الفرصة على "طبق من دهب"، وفتحت لها النجومية ذراعيها في سن مبكرة، وقبل أن تخطو أولى خطواتها على طريق النجومية حالت والدتها دون ذلك، وأبعدتها عن خشية أن تشاهد ابنتها في ذلك المشهد المخجل الذي رأته في أحد الأفلام.

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في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن الفنانة نهال عنبر.

1- ولدت في القاهرة يوم 25 يونيو 1960، أي أنها تبلغ من العمر 57 عامًا.

2- والدها كان يعمل في هيئة قناة السويس، ومنحته الهيئة فيلا بمنطقة بورتوفيق سكنت فيها الأسرة لفترة.

3- عشقت التمثيل منذ طفولتها وكانت تشارك في النشاط المسرحي بالمدرسة.

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4- في أثناء حضورها آخر حفلات العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، في نادي الجزيرة شاهدتها إحدى الصحفيات وأعجبت بها، فتم وضع صورتها للعدد التالي من مجلة "آخر ساعة".

5- اكتشفها المنتج رمسيس نجيب بعد مشاهدة صورتها على مجلة "آخر ساعة"، وعرض عليها الظهور بفيلم "وادي الذكريات" مع الفنانة شادية، بجانب بطولتها لثلاثة أفلام أخرى، فرفضت والدتها في بادئ الأمر، ثم اقتنعت بصعوبة، وفق ما أوضحت "نهال" في لقاء تليفزيوني مع برنامج "معكم"، على قناة "سي بي سي".

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6- بعد شهرين من التحضير تراجعت والدتها عن قرار دخول ابنتها التمثيل، بسبب مشاهدتها لـ"قُبلة" في أحد العروض الخاصة للأفلام، وتخيلت ابنتها في نفس المشهد، وعلى الفور أخبرت المنتج رمسيس نجيب بقرارها النهائي بعدم دخول ابنتها هذا المجال.

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7- قاطعت "نهال" والدتها لمدة شهرين بسبب فعلتها، لذا أرسلتها والدتها إلى أخيها في أمريكا لاستكمال دراستها هناك وإبعادها عن فكرة التمثيل بمصر.

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8- عادت إلى مصر لتدرس في كلية السياحة والفنادق، ومن ثم عملت لفترة كموظفة في إحدى شركات السياحة.

9- تزوجت للمرة الأولى من الفنان مجدي الحسيني، وأنجبت ابنها الوحيد "حسام" الذي يعمل مغنيا لـ"الراب".

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10- حققت حلم التمثيل من خلال تسجيل حلقتين للفوازير، وذلك في أثناء فترة عملها بشركة السياحة.

11- الظهور السينمائي الأول لها كان من خلال فيلم "طيور الظلام"، عام 1995، مع الزعيم عادل إمام، بعد ترشيحها من جانب الكاتب وحيد حامد، الذي كان أحد عملائها في شركة السياحة.

12- طغت أعمالها التليفزيونية على الأفلام السينمائية، حيث تألقت في الدراما التليفزيونية، وشاركت بعدد كبير من المسلسلات مثل: "أين قلبي، سوق العصر، هوانم جاردن سيتي، القاصرات، زي الورد، العراف، صاحب السعادة".

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13- شاركت في عدد قليل من الأفلام مثل: "جاءنا البيان التالي، السفاح، المصلحة، 90 دقيقة"، بجانب مسرحيات منها: "مراتي زعيمة عصابة".

14- تزوجت للمرة الثانية من المخرج المسرحي "حسام الدين صلاح"، ولكن حدث الطلاق بعد 7 أشهر، ثم تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال السكندري "حسن صلاح"، وانفصلا بعد 4 أشهر.

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