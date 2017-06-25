أهالي كفر الشيخ يتوافدون على المقابر رغم تحذيرات الأوقاف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: عمرو الشامي

توافد عدد كبير من رجال وسيدات محافظة كفرالشيخ، لزيارة ذويهم ممن انتقلوا إلى الآخرة وفارقوهم، في المقابر، وذلك عقب انتهاء صلاة عيد الفطر، اليوم الأحد.

ويحرص الأهالي على طقوس زيارة الأموات في المقابر، خلال الأعياد والمناسبات، رغم تحذير وزارة الأوقاف من تلك العادات، وتحديدًا في أول أيام العيد.

شاهد أيضا

وتقول السيدة فايزة نصار، إحدي زائرات القبور، اليوم، إنها تقوم بتلك العادة منذ أكثر من 20 سنة، وهي تعتبر وفاءً للمتوفين، مشيرة إلى أنها عادات وتقاليد تعودت عليها منذ زمن.

وأضاف عبدالفتاح أحمد، زائر للقبور، أنه يأتي إلى قبر أخيه الذي توفي منذ أكثر من 10 سنوات كل عيد، لافتًا إلى أنه لايستطيع أن يذهب إلي بيته بعد صلاة العيد إلا بعد زيارة قبر أخيه أولا.

ومن جهة أخرى، أكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن زيارة المقابر بشكل عام محببة بهدف العظة والتدبر والتفكير، وأمر بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن زيارتها في العيد غير مُستحبة.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه غير مستحب لسببين، الأول هو أن زيارة المقابر تذكر بالأحزان وتجددها، والعيد شُرع في الاسلام بهدف الترويح عن النفس، وأباح الإسلام فيه الفرح المشروع والغناء والمرح بدون معصية الله، والسبب الآخر هو أنه دائما ما تتواجد الأطفال بالداخل ويلعبون، وهذا المكان له حرمة.