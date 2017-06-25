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صور| «السيلفي» و«الفلافل».. مظاهر العيد بالإسكندرية

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صور| «السيلفي» و«الفلافل».. مظاهر العيد بالإسكندرية صور| «السيلفي» و«الفلافل».. مظاهر العيد بالإسكندرية

التحرير

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كتب: محمد مجلي - هدير عصام

الصور "السيلفى" من أهم المشاهد التي طغت على أجواء عيد الفطر المبارك بالإسكندرية، وعقب أداء صلاة العيد تجمع الأصدقاء والمصلين لالتقاط الصور وتبادل التهاني، فيما شهدت محال الفلافل زحامًا شديدًا قرب الوصول لوقت الظهيرة.

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أبرز وأغرب اللقطات تلك التي التقطتها فتاة أمام صناديق قمامة، لتظهر مشهد قبيح عله يجد طريقه إلى مسئولي المحافظة، على الرغم من توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، المشددة، على ضرورة تنظيف الشوارع ورفع القمامة أولًا بأول.

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وقال محمد ذكي، أحد المواطنين: "احرص على شراء الفلافل صباح أول أيام العيد فهي عادة مصرية أصيلة، واتحرمنا منها طوال 30 يومًا"، وتضيف مي مصطفى، ربة منزل: "رغم الزحام الشديد على محلات بيع الفلافل والرنجة والأسماك لكننا حريصون على شرائها".

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التحرير

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