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محافظ القاهرة: سيطرة واضحة على ظاهرة التحرش في المناسبات

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محافظ القاهرة: سيطرة واضحة على ظاهرة التحرش في المناسبات محافظ القاهرة: سيطرة واضحة على ظاهرة التحرش في المناسبات

التحرير

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قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن هناك سيطرة واضحة على وقائع التحرش التى كانت ظاهرة تؤرق المجتمع على مدار سنوات عدة، خاصة فى الأعياد والمناسبات.

وأشار المحافظ فى تصريح له إلى انتشار الشرطة النسائية بشكل كامل فى شوارع القاهرة، مؤكداً أنها مدربة على التعامل مع حالات التحرش، لافتًا إلى الوعى الذى أصبح عليه المجتمع فيما يتعلق بتلك الظاهرة المنبوذة.

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وأضاف أنه قام بمراجعة الخطة الأمنية مع مدير أمن القاهرة، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر، وتم التأكد من الاستنفار الأمنى وجاهزية القوات للتدخل فور الحاجة إلى ذلك.

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التحرير

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