«الطيب» يُهنيء المسلمين بعيد الفطر ويدعوهم إلى الوحدة والتلاحم

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قالت مشيخة الإزهر إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، يتقدم بالتهنئة إلى مصر العزيزة رئيسًا وحكومةً وشعبا، وإلى العالم العربيّ والإسلاميّ ملوكا وأُمراءَ ورؤساءَ وشعوبا، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وبحسب بيان للمشيخة دعا شيخ الأزهر، بهذه المناسبة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الوحدة والتلاحم والبعد عن التفرق والتنازع والشقاق،سائلًا الله أنْ يعيد هذه المناسبةَ السعيدةَ وأمثالَها على مصرنا العزيزة بالخير الوفير والرقي والتّنمية والرخاء، وعلى الأمة العربيّة والإسلامية بالأُلفة والرّفعة، وعلى العالَم كلّه والبشرية جمعاء بالمحبة والسلام.