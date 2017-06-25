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وزير الزراعة: حديقة الحيوانات تستقبل الزوار بشكل طبيعي والحريق كان محدودًا

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وزير الزراعة: حديقة الحيوانات تستقبل الزوار بشكل طبيعي والحريق كان محدودًا وزير الزراعة: حديقة الحيوانات تستقبل الزوار بشكل طبيعي والحريق كان محدودًا

التحرير

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تفقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الأحد، وذلك بعد الحريق الذى تعرضت إليه فجر اليوم.

وقال الوزير إن الأوضاع مستقرة بالحديقة، وأن الحريق كان بعيدًا عن الحيوانات ولم يسفر عن أية خسائر، ولا تزال تستقبل المواطنين من مختلف المحافظات دون أن تتأثر بما تعرضت إليه.

وتفقد الوزير أيضًا حديقتى الأورمان بالجيزة والأسماك بالزمالك، واطمأن على جاهزيتهما لاستقبال الزائرين والمترددين عليهما احتفالا بعيد الفطر، وشدد على فرض حالة الطوارئ بكافة الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة بمختلف المحافظات طوال أيام العيد حرصًا على راحة المواطنين.

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ولفت إلى التنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات وتزويد الحدائق بسيارات الإسعاف والإطفاء، كما تم زيادة عدد منافذ دخول الحدائق لمنع التكدس والتيسير على المواطنين.

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التحرير

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