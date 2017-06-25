حكم من تخلف عن «صلاة العيد» .. دار الإفتاء تجيب

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كتب باهر القاضى

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده، أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير.

واستشهدت الدار فى فتواها خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حول «ما حُكم من فاتته صلاة العيد؟»، أنه ذهب إلى ذلك الإمامان مالك والشافعي، وأنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكَبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخَيّر، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيث شاء.

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وأضافت أنه يجوز لمن فاتَتهُ صلاة العيد أن يصلّي أربعَ ركعات، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بينَ كل ركعتين.

وتابعت: وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.