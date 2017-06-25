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الإسكان: مدينة 6 أكتوبر تشهد أكبر خطة تنموية منذ 38 عامًا

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الإسكان: مدينة 6 أكتوبر تشهد أكبر خطة تنموية منذ 38 عامًا الإسكان: مدينة 6 أكتوبر تشهد أكبر خطة تنموية منذ 38 عامًا

التحرير

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رئيس المدينة: 14 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال 3 أعوام 

قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر حقق إنجازاً غير مسبوق فى تاريخ المدينة، حيث حقق الجهاز الخطة التنموية الطموحة المُكلف بها لعام 2016/2017، بمبلغ وقدرة 7.96 مليار جنيه، وهي تعادل نسبة 135% من الخطة المعتمدة، مؤكداً أن هذه الخطة هي الأكبر بالمقارنة بالخطط التنموية السابق تحقيقها علي مدار 38 سنة هي عمر المدينة، كما تعتبر أكبر خطة يتم تحقيقها على مستوى كافة المدن الجديدة لهذا العام.

وأوضح مدبولي "تشمل الخطة 5.7 مليار جنيه، للإسكان الاجتماعي والمتوسط، و2.26 مليار جنيه للمرافق (مياه وصرف وطرق وكهرباء واتصالات وخدمات وتجميل وزراعة وتنسيق موقع".

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وأشار المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سبق وأن حقق الخطة التنموية الطموحة المُكلف بها لعام 2014/2015، بمبلغ 1.97 مليار جنيه، والخطة الطموحة لعام 2015/2016، بمبلغ 4.76 مليار جنيه، بجانب خطة العام الحالي 2015/2016، بمبلغ 7.96 مليار جنيه، ليصبح إجمالي ما تم إنجازه للأعوام من 2014 وحتي 2017 بمبلغ 14.46 مليار جنيه وهو ما يعادل ما تم إنجازه بالخطة التنموية التي تم تنفيذها بالمدينة علي مدار 35 سنة، مؤكداً أن هذا يعكس حجم المشروعات التنموية والإنجازات التي تقوم بها وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة.

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التحرير

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