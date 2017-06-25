مدبولي: جهاز 6 أكتوبر حقق إنجازًا غير مسبوق بخطة تنموية 7.96 مليار جنيه

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر حقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخ المدينة، حيث حقق الجهاز الخطة التنموية الطموحة المُكلف بها لعام 2016/2017، بمبلغ وقدرة 7.96 مليار جنيه، وهي تعادل نسبة 135% من الخطة المعتمدة.

وأكد مدبولي في بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطة هي الأكبر بالمقارنة بالخطط التنموية السابق تحقيقها على مدار 38 سنة هي عمر المدينة، كما تعتبر أكبر خطة يتم تحقيقها على مستوى كافة المدن الجديدة لهذا العام.

وقال مدبولي: تشمل الخطة 5.7 مليار جنيه، للإسكان الاجتماعي والمتوسط، و2.26 مليار جنيه للمرافق (مياه وصرف وطرق وكهرباء واتصالات وخدمات وتجميل وزراعة وتنسيق موقع).

وأشار عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سبق وأن حقق الخطة التنموية الطموحة المُكلف بها لعام 2014/2015، بمبلغ 1.97 مليار جنيه، والخطة الطموحة لعام 2015/2016، بمبلغ 4.76 مليار جنيه، بجانب خطة العام الحالي 2015/2016، بمبلغ 7.96 مليار جنيه، ليصبح إجمالي ما تم إنجازه للأعوام من 2014 وحتي 2017 بمبلغ 14.46 مليار جنيه وهو ما يعادل ما تم إنجازه بالخطة التنموية التي تم تنفيذها بالمدينة علي مدار 35 سنة.

وأكد بدوي أن هذا يعكس حجم المشروعات التنموية والإنجازات التي تقوم بها وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة.