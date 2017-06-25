أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس "الطرق والكباري": الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية بطريق "شبرا - بنها" -(صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس "الطرق والكباري": الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية بطريق "شبرا - بنها" -(صور)

11:28 ص الأحد 25 يونيو 2017

  • عرض 5 صورة

    db2d7412a5.jpg

  • عرض 5 صورة

    97e05d67c6.jpg

  • عرض 5 صورة

    bc87ac5243.jpg

  • عرض 5 صورة

    b5c9ac5daf.jpg

  • عرض 5 صورة

    2f614205fd.jpg

إعادة الألبوم

صلاة عيد بطعم التاريخ.. الآلاف يؤدون الصلاة بمسجد السلطان حسن

الألبوم التالى

صلاة عيد بطعم التاريخ.. الآلاف يؤدون الصلاة بمسجد السلطان حسن

كتب - عبد الله قدري:

أعلن اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الانتهاء من تنفيذ 98.5% من الأعمال الصناعية بطريق "شبرا - بنها" الحر، والبالغ عددها 62 عملًا صناعياً بواقع "38 كوبرى و24 نفق"، بعد ضغط وتكثيف العمل خلال الشهور الأخيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأضاف "ترك" في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أنّ هذا الطريق عمل إنشائي ضخم حيث تم استخدام 20 مليون متر أتربة في إنشاء الجسور، و460 ألف متر من كميات الخرسانة المسلحة، و84 ألف طن حديد تسليح، و12 كم أنفاق لتسهيل الري (مراوى خرسانية)، و2600 متر طولي لتغطية مصارف، كما بلغت مجموع أطوال الخوازيق 70 ألف متر طولي.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري أن عمليات التنفيذ تتم وفقًا لقياسات الجودة العالية مع مراعاة عنصري السلامة والأمان بالطريق، مشيرا إلى أنّ هذا الطريق يساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق "القاهرة -الإسكندرية" الزراعي المار عليه ما يقرب من 140 ألف سيارة يومياً، وخلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

جدير بالذكر أن طريق "شبرا - بنها" الحر يبلغ طوله 40 كم ويدخل ضمن المشروع القومي للطرق، ويشمل عملية إنشاء طريق حر جديد مزدوج بعدد 4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، كما يتضمن المشروع إنشاء العديد من الأعمال الصناعية على امتداد مساره، وتبلغ تكلفته 3 مليار جنيه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير النقل يتفقد إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية قبل عيد الفطر

    وزير النقل يتفقد إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية قبل عيد الفطر

    أخبار
  • وزير النقل يتفقد إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية قبل عيد الفطر

    وزير النقل يتفقد إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية قبل عيد الفطر

    أخبار
  • بعد تأخر قطار 20 دقيقة.. وزير النقل يعتذر للركاب ويحيل المسؤولين للتحقيق

    بعد تأخر قطار 20 دقيقة.. وزير النقل يعتذر للركاب ويحيل المسؤولين للتحقيق

    أخبار
  • وزير النقل لمصراوي: الصين لم تستورد قاطرات بنصف ثمن العقد المصري

    وزير النقل لمصراوي: الصين لم تستورد قاطرات بنصف ثمن العقد المصري "دا

    أخبار

إعلان

72d7760484.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات