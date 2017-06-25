رئيس "الطرق والكباري": الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية بطريق "شبرا - بنها" -(صور)

كتب - عبد الله قدري:

أعلن اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الانتهاء من تنفيذ 98.5% من الأعمال الصناعية بطريق "شبرا - بنها" الحر، والبالغ عددها 62 عملًا صناعياً بواقع "38 كوبرى و24 نفق"، بعد ضغط وتكثيف العمل خلال الشهور الأخيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأضاف "ترك" في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أنّ هذا الطريق عمل إنشائي ضخم حيث تم استخدام 20 مليون متر أتربة في إنشاء الجسور، و460 ألف متر من كميات الخرسانة المسلحة، و84 ألف طن حديد تسليح، و12 كم أنفاق لتسهيل الري (مراوى خرسانية)، و2600 متر طولي لتغطية مصارف، كما بلغت مجموع أطوال الخوازيق 70 ألف متر طولي.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري أن عمليات التنفيذ تتم وفقًا لقياسات الجودة العالية مع مراعاة عنصري السلامة والأمان بالطريق، مشيرا إلى أنّ هذا الطريق يساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق "القاهرة -الإسكندرية" الزراعي المار عليه ما يقرب من 140 ألف سيارة يومياً، وخلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

جدير بالذكر أن طريق "شبرا - بنها" الحر يبلغ طوله 40 كم ويدخل ضمن المشروع القومي للطرق، ويشمل عملية إنشاء طريق حر جديد مزدوج بعدد 4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، كما يتضمن المشروع إنشاء العديد من الأعمال الصناعية على امتداد مساره، وتبلغ تكلفته 3 مليار جنيه.