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مقتل واصابة 7 عراقيين جراء سقوط صاروخ على قرية في بيجي

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مصراوي Masrawy

مقتل واصابة 7 عراقيين جراء سقوط صاروخ على قرية في بيجي

11:40 ص الأحد 25 يونيو 2017

مقتل واصابة 7 عراقيين جراء سقوط صاروخ على قرية في بيجي

صورة أرشيفية

تكريت، العراق (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الاحد مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة أخرين جراء سقوط صاروخ كاتيوشا على تجمع لعدد من الاشخاص في قرية المزرعة شرقي بيجي، 220كم شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن عددا من الاشخاص في قرية المزرعة كانوا يتبادلون التهاني بعيد الفطر صباح اليوم في باحة أحد المنازل قبل ان يسقط عليهم الصاروخ.

وأضاف أنه جرى نقل الجرحى الى مستشفى تكريت لتلقي العلاج ، مشيرا إلى أن حالة احدهم خطيرة.

وتتعرض القرى المحيطة ببيجي الى عمليات قصف بالهاون أو قذائف الكاتيوشا مما يؤدي الى سقوط ضحايا.

ولم تسمح السلطات العراقية بعودة سكان مدينة بيجي بالرغم من تحريرها منذ أكثر من عامين لكنها سمحت بعودة سكان القرى القريبة.

ومازال تنظيم داعش يسيطر على بعض المناطق شرقي المدينة وشمالها وخصوصا جبل مكحول وكذلك على الصحراء الممتدة بين محافظتي صلاح الدين والانبار.

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