اردوغان يقول أنه بخير بعد "إغماء" أثناء الصلاة

إسطنبول (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد أنه بخير بعد أن شعر بتوعك لفترة وجيزة أثناء صلاة العيد في اسطنبول.

وقالت صحيفة حرييت أن إردوغان تلقى عناية طبية بعد أن "شعر بوعكة لفترة قصيرة" خلال صلاة العيد صباح الاحد في مسجد معمار سنان في اسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن إردوغان أصيب بإغماء لفترة وجيزة داخل المسجد رغم عدم تأكيد ذلك بعد.

وقال إردوغان إنه اصيب بتوعك مرتبط بضغط الدم بسبب عدم توازن مستوى السكر في جسمه.

ونقلت وكالة الاناضول عنه قوله "الحمد الله تعافيت بسرعة. أنا الان بخير وسنواصل برنامجنا".

وقال إردوغان أن سيحضر بعض الظهر مراسم في اسطنبول يقيمها حزبه الحاكم بمناسبة عيد الفطر.

ولم يوقف إردوغان خلال شهر رمضان برنامجه السياسي وكان يلقي خطابات يوميا تقريبا بعد الافطار.

ويظهر الرئيس التركي، لاعب كرة القدم شبه المحترف سابقا، بصورة رجل قوي ونشيط بصحة جيدة.

ويتولى إردوغان (63 عاما) الحكم منذ 2003 أولا كرئيس للوزراء ومنذ 2014 كأول رئيس منتخب في اقتراع مباشر في تركيا.