محافظ الدقهلية: تلاحم المسلمين والأقباط حير العالم (صور)

الدقهلية-رامي القناوي:

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن مصر هي مركز الثقل في الشرق الأوسط، وشعبها حير العالم في صلابته وصموده وقدرته على تحدي كل الصعاب.

وأضاف الشعراوي: "أفخر بأني مصري انتمي إلى هذه الأرض الطيبة، ولم أفكر مرة أن أعيش خارج مصر، فالشعور بالأمان فيما بين مواطني مصر وأهلها أهم ما يميز هذا الشعب العظيم بنسيجه الواحد مسلمين ومسيحيين، فتجمعنا أرض واحدة وتطلعاتنا واحدة ومستقبلنا واحد ومصر قادرة رغم كل ما يريده لها الأعداء".

وأوضح محافظ الدقهلية، أن تشريف الإخوة الأقباط لتقديم التهنئة، جعلت من العيد عيدين، مؤكدًا أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها في كل المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المهنئين بعيد الفطر من القيادات الأمنية والتنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن، وأعضاء مجلس النواب، وممثلين عن مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة، بمقر النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي.

وشارك في تقديم التهنئة اللواء طارق متولي، رئيس هيئه الرقابة الإدارية، واللواء فايز شلتوت وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، ونيافة الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، ووفد مطرانية المنصورة، ونيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر وتوابعها، ووفد مطرانية ميت غمر، والشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، ورمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار ماجد مهران، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة.