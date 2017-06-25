بالصور.. كشافة مطرانية بني سويف يؤمنون صلاة عيد الفطر

بني سويف ــ أحمد كامل:

شارك عدد من شباب الكشافة بمطرانية بني سويف، بإشراف الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، اليوم الأحد، في تأمين صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بني سويف.

وعقب الانتهاء من الصلاة، وزع شباب كشافة المطرانية 500 هدية ولعبة أطفال على أطفال المسلمين، بالإضافة إلى كمية من الحلويات، مشاركة منهم في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في مشهد آخر من مشاهد الوحدة الوطنية.

واحتفل آلاف الأهالي ببني سويف، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بالخروج للميادين العامة والحدائق والمتنزهات، عقب انتهائهم من تأدية صلاة العيد بالساحات المخصصة لذلك.

وشارك المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، مواطني المحافظة فرحتهم بعيد الفطر المبارك، حيث تجول بعدد من شوارع وميادين المدينة، وصافح المواطنين مقدما لهم التهنئة بالعيد، وسط مظاهر الفرحة والبهجة والعروض الفنية مثل الفلكلور الشعبي كالتنورة والمزمامر البلدي والتي نظمتها المحافظة، بهدف ادخال البهجة على نفوس الأهالي وذلك عقب صلاة العيد مباشرة.