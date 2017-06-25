محافظ الوادي الجديد: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب حريق "الراشدة"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، بأهالي قرية الراشدة بمركز الداخلة، عقب أداء صلاة عيد الفطر بالقرية وسط الأهالي.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء بسرعة الوقوف على أسباب الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي والتهم آلاف الأشجار والنخيل، والعشرات من رؤوس الماشية، موجهًا بإيجاد حلول عاجله لتلافي حدوث ذلك مرة أخرى.

كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة للوقوف على المقنن المائي للقرية ومعرفة مدى كفايته من عدمه، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها في موعد غايته 15/7/2017 كما ألزام الأهالي بتنظيف مخلفات النخيل أولاً بأول، ونقلها إلى الحقول على أن تتولى الوحدة المحلية نقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وتحرير محاضر للمخالفين.

وأمر الزملوط، بتشكيل لجنة لفتح شوارع وسط حقول النخيل لسهولة نقل المخلفات، وكذلك لسهولة دخول سيارات الإطفاء في حالة حدوث حرائق ويتم نزع الملكية للشوارع التي سوف يتم تحديد مواقعها وتعويض أصحابها، وإنشاء خزانين مائي أرضي للطوارئ بالقرية، ودراسة تدبير سيارات إطفاء تخدم القرية والقرى المجاورة، وزيادة أعداد ماكينات الإطفاء المتنقلة بالقرية.