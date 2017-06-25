على أنغام المزمار والتنورة.. أهالي بني سويف يحتفلون بعيد الفطر (صور)

بني سويف ــ أحمد كامل:

احتفل آلاف الأهالي ببني سويف، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بالخروج للميادين العامة والحدائق والمتنزهات، عقب انتهائهم من تأدية صلاة العيد بالساحات المخصصة لذلك.

وشارك المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، مواطني المحافظة فرحتهم بعيد الفطر المبارك، وتجول بعدد من شوارع وميادين المدينة، وصافح المواطنين مقدمًا لهم التهنئة بالعيد، وسط مظاهر الفرحة والبهجة وعروض الفلكلور الشعبي كالتنورة والمزمار البلدي، التي نظمتها المحافظة، عقب صلاة العيد مباشرة.

واطمأن المحافظ على الحالة العامة بمدينة بني سويف، والحالة المرورية، والتأكد من عدم وجود مايعكر صفو فرحة المواطنين، وامتلأت الشوارع بالأهالي والتي سادت بها أصوات الأغاني الوطنية والفرحة ابتهاجًا بالعيد.

ورافق المحافظ، خلال جولته بالشوارع والميادين، اللواء عادل تونسي مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس مكتب المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، واللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، واللواء يسري خضر سكرتير عام المحافظة.

وأدى محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية وآلاف الأهالي صلاة عيد الفطر، صباح اليوم، بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بني سويف.