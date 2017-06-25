أمانة "مستقبل وطن" بأسيوط تحتفل بعيد الفطر (صور)

في أول أيام العيد.. إقبال على المتنزهات والحدائق العامة في الفيوم

أسيوط - أسامة صديق:

نظمت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة أسيوط، احتفالية كبرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، أمام ساحة مسجد ناصر بوسط مدينة أسيوط، ووزعت مئات الهدايا والألعاب على الأهالي والأطفال.

وقال أحمد معوض نفادي، أمين عام الحزب بالمحافظة، إن شباب "مستقبل وطن" وجه بالفعل والقول رسالة حب وود وتهنئة لجموع أسر أسيوط من خلال التعبير عن ذلك بمئات الهدايا والألعاب التي تدخل السرور والبهجة في نفوس الجميع.

وأشاد أمين عام الحزب، بجهود الشرطة بأسيوط في تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، والساحات المخصصة للصلاة، مشددًا على ضرورة استغلال مثل هذه المناسبات للتأكيد على وحدة صف الشعب المصري والتلاحم بين مختلف فئات الشعب ومؤسسات الدولة.

وجاء ذلك بمشاركة العشرات من شباب الحزب بأسيوط وحضور عدد من قيادات أمانة المحافظة.