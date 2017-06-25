برلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب.. زوجته ميلانيا

القاهرة (مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، أن أكثر ما يعجبه في الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو زوجته ميلانيا، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن برلسكوني، 80 عاما، الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات من قبل، إلى الأضواء السياسية الأسبوع الجاري لحشد التأييد لحزبه "إيطاليا إلى الأمام" قبيل جولة إعادة في الانتخابات المحلية الأحد يأمل بأن تنعش فرصه السياسية.

وفي برنامج حواري في محطة تلفزيون خاصة، سُئل برلسكوني عما إذا كان يشبع غروره تشبيهه بترامب وهو أيضاً قطب عقارات أصبح زعيماً سياسياً مثيراً للجدل. ورد برلسكوني قائلاً: "لا يشعرني ذلك بشيء... لكن في ما يتعلق بترامب أقول مثل كثير من الرجال والنساء أنا أحب ميلانيا. لجمالها وأناقتها وسحرها".

وقال برلسكوني أنه لم يقابل ميلانيا من قبل، لكنه شاهدها على شاشة التلفزيون.

وأضاف: "سمعت كثيراً من الآراء المؤيدة (لها). حتى الديموقراطيون في أمريكا لا ينتقدونها".

ولفتت رويترز إلى أن لبرلسكوني تاريخ في إطلاق تعليقات سياسية مثيرة للجدل بدا أن كثيراً منها تعزز شعبيته.