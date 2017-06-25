مقتل ثلاثة من القوات الخاصة الافغانية برصاص زميلهم في أفغانستان

خوست، أفغانستان (د ب أ)

ذكر مسؤول اليوم الأحد أن ثلاثة من أفراد القوات الإقليمية الخاصة قتلوا وأصيب كثيرون آخرون، عندما فتح زميل لهم النار عليهم بإقليم خوست، جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "باجوك" الإفغانية للأنباء اليوم.

وقال قائد الشرطة، البريجادير جنرال فايز الله جيرات إن الحادث وقع في نقطة تفتيش للقوات الخاصة مساء أمس السبت.

وأضاف أن أحد أفراد القوات الخاصة، الذي كان يعاني من مشكلة نفسية فتح النار على زملائه، مما أسفر عن مقتل وأحد وإصابة كثيرين.

ووقع الحادث، قبل وقت قصير من عيد الفطر.

لكن مسؤولا أمنيا، طلب عدم الكشف عن هويته قال إن ثلاثة من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب كثيرون آخرون.

وقال جيرات إنه تم اعتقال منفذ الهجوم ويتم استجوابه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.