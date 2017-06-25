وسط القمامة.. أطفال بني سويف يحتفلون بعيد الفطر (صور)

في أول أيام العيد.. إقبال على المتنزهات والحدائق العامة في الفيوم

بني سويف ــ أحمد كامل:

أبدى عدد من أهالي مدينة الفشن، جنوب بني سويف، استيائهم الشديد، من سوء حالة النظافة وانتشار القمامة، بالمركز بصفة عامة في أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة شارع الجبانة القديم والذي يجذب أطفال المركز خلال الأعياد، حيث أنه مقر للألعاب الترفيهية.

وفوجئ الأهالي بعدم رفع المخلفات والقمامة من الشارع الذي يحتفل فيه أطفالهم، ما تسبب في حالة من التذمر والغضب لديهم، وبخاصة أن غالبية أطفال مركز ومدينة الفشن لا يستطيعون الانتقال لمدينة بني سويف، والاحتفال بالعيد لطول المسافة بين مركز الفشن ومدينة بني سويف لأكثر من 50 كيلو.

وقال أحمد حامد، أحد أهالي مدينة الفشن: "للأسف لم يتحرك أحد من المسؤولين لمتابعة حالة الشارع الذي يعد منطقة احتفالات الأطفال بالعيد من خلال تواجد الألعاب الترفيهية، فالقمامة تملأ الشارع في كل اتجاه، منظر لا يسر أحد، ويشعر الأطفال وذويهم بالاستياء".

وتساءل حامد: هل أبناء الغلابة لا يحق لهم الاستمتاع بالعيد بشكل حضاري؟ أم أنه مكتوب على أطفالنا أن يعيدوا سنويًا وسط القمامة".

وقال شريف عثمان، موظف: "طالبنا مرارًا وتكرارًا برفع المخلفات والقمامة من شارع الجبانة، وبخاصة في فترة الأعياد، إلا أن أحد لم يستجب من الوحدة المحلية، وتحول تركيزهم فقط تجاه مدخل المدينة وشارعها الرئيسي".

من ناحيته، وجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، برفع المخلفات والقمامة أولًا بأول من الشوارع، والحفاظ على جمالها حتى تظهر المحافظة ومدنها ومراكزها بصورة حضارية أمام الزائرين في العيد.

وأكد محافظ بني سويف فتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام المواطنين والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال الإجازة، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين ورفع المخلفات.