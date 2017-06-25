أين هم الآن.. أخر جيل منح الأرجنتين لقب عالمي

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تتمتع الأرجنتين بسمعة كروية مميزة للغاية على المستوى العالمي وذلك على الرغم من أن أخر تتويج لراقصي التانجو في البطولات الكبرى يعود إلى عام 1993 وتحديدًا الفوز بلقب كوبا أمريكا.

ومع ذلك، حظيت الأرجنتين في الأونة الأخيرة بنجاحات على المستوى الأولمبي من خلال التتويج بذهبية أولمبياد أثينا 2004 ومن ثم ذهبية بكين 2008 بعد الفوز بجميع المباريات الست في البطولة بنتيجة إجمالية 11-2.

ولا يعد فوز الأرجنتين بذهبية بكين مفاجأة بالنظر إلى كتيبة المواهب التي تواجدت في صفوف الفريق حينها، ومع ذلك لم يتواجد من تلك الكتيبة سوى 7 لاعبين فقط في قائمة المنتخب الذي شارك في كوبا أمريكا في نسختها المئوية التي أقيمت في الولايات المتحدة العام الماضي.

ونستعرض معكم في السطور التالية قائمة المنتخب الأرجنتيني في أولمبياد بكين 2008 وأين يتواجد ذلك الفريق حاليًأ كالأتي:

1- أوسكار أوستاري

يلعب الحارس البالغ من العمر 30 عامًا في صفوف نادي أتلاس المكسيكي، ولم يخض سوى مباراتين دولتين على الرغم من اعتباره من أبرز المواهب الأرجنتينية في حراسة المرمى، إلا أن الإصابات أهدرت الكثير من مسيرته الكروية.

2- إيزيكيل جاراي

يتواجد المدافع البالغ من العمر 30 عامًا في صفوف نادي فالنسيا الإسباني، وخاض مع المنتخب الأول 32 مباراة دولية، والتحق بصفوف ريال مدريد عقب تتويجه بالذهب الأولمبي، ولكنه لم يكن على قدر التطلعات في البيرنابيو ليرحل بعدها إلى بنفيكا ومن ثم إلى زينيت الروسي في عام 2014.

3- لوسيانو مونزون

يلعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 30 عامًا في نادي يونفيرسيداد دو تشيلي، وخاض 7 مباريات دولية مع المنتخب الأول، وعقب التتويج الأولمبي انضم مونزون لصفوف ريال بيتيس الإسباني ومن ثم نيس وليون وفلومينينزي وكاتانيا وبوكا جونيورز وأخيرًأ ناديه الحالي، وخاض أخر مباراة دولية في عام 2011.

4- فيدريكو فازيو

يلعب المدافع البالغ من العمر 30 عامًا في صفوف نادي توتنهام وسبق وأن خاض 4 مباريات دولية، وقدم اللاعب 7 مواسم مميزة مع إشبيلية قبل أن يرحل إلى السبيرز في عام 2014، إلا أنه لم يكن على قدر التطلعات ليقضي النصف الثاني من موسم 2015- 2016 مع إشبيلية والرحيل بعدها على سبيل الإعارة لصفوف روما الموسم الماضي.

5- بابلو زاباليتا

يلعب الظهير الأيمن البالغ من العمر 32 عامًأ في صفوف وست هام، وخاص 58 مباراة دولية بعدما لعغب جميع مباريات منتخب بلاده في أولمبياد بكين ليرحل من إسبانيول إلى مانشستر سيتي حيث لعب دورًا كبيرًا في جعل السيتي من أقوى الأندية في الدوري الإنجليزي مؤخرًا.

6- فرناندو جاجو

يلعب متوسط الميدان الدفاعي البالغ من العمر 31 عامًأ في صفوف بوكا جونيورز، وعلى الرغم من المستويات الميزة التي قدمها على الصعيد الدولي بعد خوضه 60 مباراة دولية، إلا أن مسيرة جاجة مع الأندية كانت متذبذبة حيث عاني في القارة الأوروبية مع أندية ريال مدريد وروما وفالنسيا ليعود إلى حيث بدأ مع بوكا جونيورز.

7- خوسيه سوزا

يتواجد الجناح الأيمن البالغ من العمر 32 عامًا في صفوف ميلان حيث خاض 19 مباراة دولية مع المنتخب الأول، ولم يحظى سوزا بمسيرة موفقة مع الأندية الأوروبية بعد نرحاله ما بين أندية بايرن ميونيخ ونابولي وميتاليست خاركيف وأتلتيكو مدريد وأخيرًا بشكتاش حيث توج معه بلقب الدوري في موسم 2015- 2016.

8- إيفر بانيجا

يتواجد لاعب وسط الميدان البالغ من العمر 28 عامًا في صفوف إنتر الإيطالي وخاض 55 مباراة دولية، وقدى متوسط الميدان الموهوب أفضل أيامع مع فالنسيا قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد ومن ثم استوديانتس قبل العودة إلى إشبيلية وأخيرًا خوض التحدي في الكالتشيو.

9- إيزيكيل لافيتزي

يلعب الجناح الأيسر البالغ من العمر 32 عامًا في صفوف نادي هيبي شينا فورتون الصيني بعد خوضه 51 مباراة دولية، وبدأ لافيتزي إظهار موهبته للعالم مع نابولي ليرحل بعدها إلى باريس سان جيرمان في عام 2012، وبعد 3 سنوات ونصف مع الفريق الفرنسي، قرر لافيتزي الرحيل إلى الصين.

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10- خوان رومان ريكيلمي

اعتزل متوسط الميدان الهجومي البالغ من العمر 39 عامًا كرة القدم بعد خوضه 51 مباراة دولية، وكان قائد المنتخب الأرجنتيني في الأولمبياد بعدما حظي بمسيرة رائعة في أوروبا مع ناديي برشلونة وفياريال، كما لعب في بلاده مع بوكا جونيورز وأرجنتينوس جونيورز ليعتزل بعدها في شهر يناير من عام 2015.

11- أنخيل دي ماريا

يلعب الجناح الأيسر البالغ من العمر 29 عامًا في صفوف باريس سان جيرمان وخاض 86 مباراة دولية، وسجل دي ماريا هدف تتويج بلاده بالذهب الأولمبي على حساب نيجريا، ولعب دي ماريا مع بنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

12- ليونيل ميسي

يتواجد المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا في صفوف برشلونة وخاض 118 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ويعد من أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم بعد فوزه بالكرة الذهبية 5 مرات، وسجل هدفين في الأولمبياد ويحتل حاليًا صدارة قائمة هدافي المنتخب الأرجنتيني برصيد 58 هدفًا.

13- سيرجيو أجويرو

يلعب المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا في صفوف مانشستر سيتي وخاض 82 مباراة دولية ويعد من اللاعبين المحوريين في صفوف منتخب بلاده وخاصة السيتي الذي سجل معه 122 هدفًا في 181 مباراة في الدوري الإنجليزي، بينما سجل بقميص الأرجنتين 33 هدفًأ.

14- سيرجيو روميرو

يلعب الحارس البالغ من العمر 30 عامًأ في صفوف مانشستر يونايتد وخاض 88 مباراة دولية، ويعد الحارس الأساسي للأرجنتين على الرغم من كونه احتياطيًا مع الشياطين الحمر الذي انضمه إلى صفوفه في عام 2015 بعد الشكوك التي حامت حول مستقبل ديفيد دي خيا مع الفريق، ونجح مؤخرًا في الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

15- لايتارو أكوستا

يلعب المهاجم البالغ من العمر 29 عامًأ في صفوف لانوس الأرجنتيني ولم يخض بعد أي مباراة دولية مع المنتخب الأول بسبب الإصابات العديدة التي أثرت بقوة على مسيرته في إسبانيا مع ناديي إشبيلية وراسينج سانتندر ليعود إلى لانوس بعدها في عام 2013.

16- خافيير ماسكيرانو

يلعب المدافع البالغ من العمر 33 عامًا في صفوف برشلونة وخاض 136 مباراة دولية مع الأرجنتين، وكان من أهم اللاعبين في تشكيل الأرجنتين التي توجت بذهبية الأولمبياد، ولعب ماسكيرانو في صفوف أندية ريفر بليت وكورينثيانز ووست هام وليفربول ويتواجدد حاليًأ في صفوف برشلونة منذ عام 2010.

17- نيكولاس باريخا

يلعب المدافع البالغ من العمر 33 عامًأ في صفوف إشبيلية وخاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول، وعلى الرغم من الأمال الكبيرة التي علقت عليه في بداية مسيرته، إلا أنه لم يكن على قدر التطلعات في مسيرته مع أندية أندرلخت وإسبانيول وسبارتاك موسكو وحاليًا إشبيلية.

18- ديجو بيونانوتي

يلعب الجناح الأيسر البالغ من العمر 29 عامًا في صفوف يونفيرسيداد كاتوليكا ولم يخض أي مباراة دولية، ويعد من المواهب البارزة أيضًا التي خيبت الأمال بعدما خاض مسيرة متواضعة مع أندية ريفر بليت ومالاجا وغرناطة وباتشوكا وكويلمز وأيك أثينا ليتواجد الأن في صفوف الفريق التشيلي.

19- نيكولاس نافارو

يتواجد الحارس البالغ من العمر 32 عامًا في صفوف سان لورينزو ولم يخض أي مباراة دولية بعدما فشل في أن يصبح الحارس الأساسي لنادي نابولي ليعود بعدها إلى موطنه.