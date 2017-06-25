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ألمانيا وتشيلي يبحثان عن بطاقة العبور لنصف نهائي كأس القارات

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ألمانيا وتشيلي يبحثان عن بطاقة العبور لنصف نهائي كأس القارات ألمانيا وتشيلي يبحثان عن بطاقة العبور لنصف نهائي كأس القارات

التحرير

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يلتقي الألماني اليوم بنظيره الكاميروني على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من كأس القارات.

وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على أستراليا 3-2 والتعادلل مع تشيلي 1-1، بينما تحتل الكاميرون المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بعد الخسارة من تشيلي بثنائية نظيفة والتعادل مع أستراليا 1-1.

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وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه تشيلي متصدرة المجموعة برصيد 4 نقاط نظيرتها أستراليا الثالثة برصيد نقطة واحدة في نفس التوقيت وتحديدًا في الساعة الخامسة من مساء اليوم.

والجدير بالذكر أن البرتغال والمكسيك حجزا بطاقتي العبور لنصف النهائي من المجموعة الأولى، وتنتظر البرتغال المتصدرة وصيف المجموعة الثانية في نصف الهائي يوم 28 من الشهر الجاري،  بينما ستواجه المكسيك متصدر المجموعة يوم 29 من نفس الشهر.

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التحرير

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