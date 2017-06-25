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مدرب الفراعنة يتحدث عن فرص مصر في كأس العالم للسلة

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مدرب الفراعنة يتحدث عن فرص مصر في كأس العالم للسلة مدرب الفراعنة يتحدث عن فرص مصر في كأس العالم للسلة

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وهاني العوضي

تحدث الإسباني خوان أنطونيو أورينجا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة السلة تحت 19 عام، عن طموح الفراعنة في بطولة كأس العالم المقبلة في .

وتقام مباريات البطولة في صالتي 1 و 2 باستاد القاهرة الدولي من 1 لـ 9 يوليو القادم وتتواجد مصر في مجموعة واحدة بصحبة كلاً من بورتوريكو وليتوانيا وألمانيا.

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وقال أورينجا في تصريحات صحفية، أن يطمح للوصول إلى إنجاز لم يحققه أي منتخب أفريقي من قبل وهو الوصول لدور الثمانية من البطولة.

وصرح الإسباني "مجموعتنا قوية للغاية، معنا ليتوانيا وألمانيا، المنتخب الأول حصد المركز الثاني في بطولة أوروبا وألمانيا حصدت المركز الرابع في غياب أفضل ثنائي والمقرر أن يتواجدوا في كأس العالم، ومنتخب بورتوريكو قوي ولديه لاعبين مميزين، مجموعتنا صعبة للغاية".

متابعاً "الطموح والقتال جيد للغاية وأؤمن دوماً بأنه لا يوجد مستحيل ولكن دعنا نقف على أرض الواقع، ان لم نفز بالأربع مباريات سنواجه بنسبة كبيرة منتخب فرنسا بطل أوروبا، المشوار صعب ولكن نحتاج مساندة الجميع لتحقيق هذا الطموح".

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