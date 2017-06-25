بالصور.. محافظ بني سويف يزور دورا للأيتام والمسنين بمناسبة عيد الفطر

بني سويف ــ أحمد كامل:

زار المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، جمعية رعاية المؤسسات للأيتام، بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، بحي الرمد بمدينة بني سويف، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، يرافقه اللواء يسري خضر السكرتير العام.

ووزع محافظ بني سويف، مبالغ مالية وهدايا على الأطفال الأيتام، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في مثل هذه المناسبات السعيدة.

وشملت الجولة التي شارك فيها محمد سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دار المسنين بمدينة بني سويف، حيث وزع المحافظ العيديات والهدايا عليهم، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بتواجده وسط الأطفال الأيتام والمسنين، والاحتفال معهم بالعيد، في لمسة وفاء وتقدير وعرفانًا بالجميل على ما قدموه خلال أداء رسالتهم في الحياة وما بذلوه من جهد في تربية ورعاية أولادهم.

كما زار حبيب، مستشفى بني سويف العام، لمتابعة سير العمل داخل المستشفى، وزيارة المرضى في بعض الأقسام، حيث قدم لهم التهنئة ووزع عليهم بعض الهدايا العينية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والتواجد بين أسرهم وذويهم حيث كلف القائمين على المستشفى بضرورة توفير كافة سبل الرعاية والراحة للمرضى.