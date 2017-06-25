أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بني سويف يزور دورا للأيتام والمسنين بمناسبة عيد الفطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بني سويف يزور دورا للأيتام والمسنين بمناسبة عيد الفطر

11:17 ص الأحد 25 يونيو 2017

  • عرض 7 صورة

    1ad84323ba.jpg

  • عرض 7 صورة

    4dacb2fa26.jpg

  • عرض 7 صورة

    0262d6e06a.jpg

  • عرض 7 صورة

    029f3fea99.jpg

  • عرض 7 صورة

    51c566a5a6.jpg

  • عرض 7 صورة

    0d74f8cca7.jpg

  • عرض 7 صورة

    1597af7284.jpg

إعادة الألبوم

أهالي دمياط يتوافدون شواطئ رأس البر في أول أيام عيد الفطر (صور)

الألبوم التالى

أهالي دمياط يتوافدون شواطئ رأس البر في أول أيام عيد الفطر (صور)

 

بني سويف ــ أحمد كامل:

زار المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، جمعية رعاية المؤسسات للأيتام، بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، بحي الرمد بمدينة بني سويف، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، يرافقه اللواء يسري خضر السكرتير العام.

 

ووزع محافظ بني سويف، مبالغ مالية وهدايا على الأطفال الأيتام، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في مثل هذه المناسبات السعيدة.

وشملت الجولة التي شارك فيها محمد سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دار المسنين بمدينة بني سويف، حيث وزع المحافظ العيديات والهدايا عليهم، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بتواجده وسط الأطفال الأيتام والمسنين، والاحتفال معهم بالعيد، في لمسة وفاء وتقدير وعرفانًا بالجميل على ما قدموه خلال أداء رسالتهم في الحياة وما بذلوه من جهد في تربية ورعاية أولادهم.

كما زار حبيب، مستشفى بني سويف العام، لمتابعة سير العمل داخل المستشفى، وزيارة المرضى في بعض الأقسام، حيث قدم لهم التهنئة ووزع عليهم بعض الهدايا العينية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والتواجد بين أسرهم وذويهم حيث كلف القائمين على المستشفى بضرورة توفير كافة سبل الرعاية والراحة للمرضى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر أول أيام العيد

    انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر أول أيام العيد

    أخبار
  • أهالي دمياط يتوافدون شواطئ رأس البر في أول أيام عيد الفطر (صور)

    أهالي دمياط يتوافدون شواطئ رأس البر في أول أيام عيد الفطر (صور)

    أخبار
  • دوريات مكثفة لتأمين المواطنين بمتنزهات وملاهي الغربية

    دوريات مكثفة لتأمين المواطنين بمتنزهات وملاهي الغربية

    أخبار
  • بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

    بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

    أخبار

إعلان

c89fcd36a0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات