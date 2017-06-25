دوتيرتي يشارك مسلمي الفلبين احتفالهم بعيد الفطر ويدعو إلى الوحدة الوطنية

مانيلا (د ب أ)

انضم الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، إلى المسلمين في بلاده أثناء احتفالهم بعيد الفطر، داعيا جميع الفلبينيين إلى التوحد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات ملحة.

في الوقت نفسه، دعا دوتيرتي مسلمي الفلبينيين إلى توجيه طاقاتهم نحو تعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدا أن تكريس حياتهم لتحسين الإنسانية هي الطريقة المثلى لإظهار تقواهم لله، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية التي أوردت النبأ.

وقال الرئيس الفلبيني: "دعونا نعمل سويا لبناء مجتمع يقوم على الحب والاحترام المتبادل والتفاهم. آمل أن يجلب هذا اليوم الخاص السعادة والسلام والازدهار للجميع."

وأضاف "عيد مبارك!".

من ناحية أخرى، قال المتحدث الرئاسي، إرنستو أبيلا في بيان له "إن وقف إطلاق النار الإنساني من جانب الجيش والحكومة يؤكد تضامننا مع إخواننا المسلمين أثناء احتفالهم بنهاية شهر رمضان"، مشيرا إلى أنه من الممكن التراجع عن وقف إطلاق النار في حال شكل الإرهابيون خطرا على قوات الحكومة والمدنيين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية.

وكان الجيش الفلبيني أعلن في وقت سابق اليوم تعليق عملياته ضد المسلحين الإسلاميين في مدينة ماراوي المحاصرة، للسماح للمسلمين بالاحتفال بنهاية شهر رمضان وعيد الفطر.

ولم يتم سماع أعيرة نارية أو ضربات جوية على المدينة (على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا)، منذ بدء "وقف إطلاق النار الإنساني"، والذي بدأ سريانه منذ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (2200 من مساء السبت بتوقيت جرينتش)، ويستمر لمدة 8 ساعات.