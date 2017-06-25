الدعوة السلفية تتحدى الأوقاف في الإسكندرية

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احتلت الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية، ساحة صلاة بشارع محمد أنور السادات، بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، أدى خلالها عشرات الآلاف، صلاة عيد الفطر المبارك، في تحد صارخ لوزارة الأوقاف.

وشهد الشادر، العديد من مظاهر الاحتفال، أهمها توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال، بينما ركز أنصار الدعوى السلفية، جمع تبرعات من خلال صناديق تحت شعار "تبرعوا لساحة صلاة العيد".

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وانتاب أنصار الدعوى السلفية، حالة من الغضب الشديد، بسبب قيام مديرية الأوقاف بمنع الشيخ أحمد فريد، من إلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، في الساحة التي أقامتها الدعوة السلفية بشارع 45.

وقام الآلاف بأداء صلاة العيد، خلف الإمام الذي انتدبته مديرية الأوقاف بالإسكندرية.