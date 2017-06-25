أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الدعوة السلفية تتحدى الأوقاف في الإسكندرية

Google+ Print
الدعوة السلفية تتحدى الأوقاف في الإسكندرية الدعوة السلفية تتحدى الأوقاف في الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

احتلت الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية، ساحة صلاة بشارع محمد أنور السادات، بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، أدى خلالها عشرات الآلاف، صلاة عيد الفطر المبارك، في تحد صارخ لوزارة الأوقاف.

وشهد الشادر، العديد من مظاهر الاحتفال، أهمها توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال، بينما ركز أنصار الدعوى السلفية، جمع تبرعات من خلال صناديق تحت شعار "تبرعوا لساحة صلاة العيد".

شاهد أيضا

وانتاب أنصار الدعوى السلفية، حالة من الغضب الشديد، بسبب قيام مديرية الأوقاف بمنع الشيخ أحمد فريد، من إلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، في الساحة التي أقامتها الدعوة السلفية بشارع 45.

وقام الآلاف بأداء صلاة العيد، خلف الإمام الذي انتدبته مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور)

مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور)

تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية

تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية

أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي»

مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي»