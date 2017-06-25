انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر أول أيام العيد

السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن الحركة الملاحية انتظمت اليوم الأحد، بموانئ البحر الأحمر الست، بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن الموانئ شهدت انتظام وصول وسفر الركاب، وتداول البضائع على الأرصفة، وفي الساحات، مع تشديد الإجراءات الأمنية، ووقف إجازات العاملين، والعمل بنظام الورديات الثلاث، على مدار اليوم لخدمة الركاب والعملاء.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة القاهرة، وعلى متنها 1177 راكبًا من العمالة المصرية و18 شاحنة عفش و38 سيارة كما تغادر العبارة "القاهرة" وعلى متنها 18 راكبًا.

وفي السياق نفسه، استقبل ميناء الغردقة العبارة "الرياض"، وعلى متنها 1192 راكبًا و55 سيارة، وشهد ميناء نويبع وصول السفينة "سينا" وعلى متنها 533 راكبًا، بينهم 130 معتمرًا، و 15 برادًا و3 شاحنات.