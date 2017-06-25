أهالي دمياط يتوافدون شواطئ رأس البر في أول أيام عيد الفطر (صور)

دمياط – محمد إبراهيم

استقبلت مدينة رأس البر، آلاف المواطنين من الوافدين من محافظات مختلفة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالطبيعة الساحرة والتنزه في الحدائق العامة في ظل تكثيف أمني خصوصًا على مداخل الشاطىء وبوابات المدينة وسط حالة من الزحام الشديد، في الوقت الذي استعدت فيه المديريات الخدمية للاحتفالات ودفعت بـ 100 رجل إنقاذ لتأمين وسلامة الرواد، وتجهيز أربع عربات إسعاف وخمس خيم للأطفال التائهين.

وفي مدينة دمياط، احتفل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، مع الأهالي وأدى صلاة عيد الفطر في ميدان الساعة في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وحث الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة العيد على الاقتداء بالنبي الكريم واستلهام العبرة من هذه المناسبة الكريمة لافتاً إلى أن العيد شرع للتواصل والتراحم وإدخال البهجة على القلوب ودعا المواطنين الى التراحم والمودة والتكافل فيما بينهم.

وتوافد المئات من المواطنين للاستمتاع بشاطىء مدينة دمياط الجديدة، تزامنًا مع وصول أتوبيسات رحلات اليوم الواحد من قرى ومدن المحافظات المجاورة، واستقبلت الحديقة الدولية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الآلاف من الأهالي لأداء صلاة العيد والاستمتاع بالحدائق والملاهي.