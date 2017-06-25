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البدري يمنح لاعبو الأهلي «راحة» أول أيام عيد الفطر

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البدري يمنح لاعبو الأهلي «راحة» أول أيام عيد الفطر البدري يمنح لاعبو الأهلي «راحة» أول أيام عيد الفطر

التحرير

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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري لاعبو الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر، بعد خوض مباراة إنبى أمس السبت والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.

وفضل حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء منح اللاعبين على أجازة أول أيام العيد بعد تأجيل مباراة المصري والتي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المُقبل.

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ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء غدًا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة زناكو الزامبى يوم 1 يوليو المُقبل في الجولة الخامسة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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التحرير

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