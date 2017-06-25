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بعد المباراة الـ32.. 5 أرقام من تتويج الأهلي بالدوري

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بعد المباراة الـ32.. 5 أرقام من تتويج الأهلي بالدوري بعد المباراة الـ32.. 5 أرقام من تتويج الأهلي بالدوري

التحرير

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توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2016/17، للمرة الـ39، في تاريخه، بعد تعادله مع نادي إنبي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ32، ببطولة الدوري العام.

ويستعرض لكم «التحرير» في هذا التقرير 5 أرقام للأهلي ببطولة الدوري

الأهلي لا يعرف الهزيمة

مباراة الأهلي وإنبي (4)

خاض النادي الأهلي 32 مباراة نجح في الفوز في 24 مواجهة والتعادل في 8 أخرين، ولم يذق طعم الهزيمة ببطولة الدوري العام هذا الموسم.

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة ببطولة الدوري بعد تعادله أمس السبت، مع نظيره إنبي بهدفين لكل فريق.

وتعود الخسارة الأخيرة للنادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي الموسم الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الثالث عشر من يونيو 2016، ليظل المارد الأحمر منذ تلك اللحظة دون أي هزيمة في الدوري، ما يعادل 378 يوم.


أقوى هجوم 

مباراة الأهلي وإنبي (6)

يأتي هجوم النادي الأهلي أقوى هجوم متساويًا مع نادي للمقاصة برصيد 59 هدف حتى الأن.

أقوى دفاع

مباراة سموحة والأهلي (9)

ويتصدر دفاع النادي الأهلي كأقوى دفاع ببطولة الدوري المصري حيث استقبلت شباك القلعة الحمراء لـ13 هدف فقط حتى الأن.

أول أهداف أحمد حمودي

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سجل أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي هدفه الأول بالقميص الأحمر، في شباك نادي إنبي، لينضم حمودي لقائمة اللاعبين الذين سجلوا للقلعة الحمراء هذا الموسم.

وجائت القائمة كالتالي

10 - عبد الله السعيد.

8 - وليد سليمان - مؤمن زكريا.

7 - جونيور أجايي.

6 - سليماني كوليبالي.

4 - سعد سمير.

3- صالح جمعة.

2- ميدو جابر.

1- عمرو جمال وأحمد فتحي و محمد نجيب وكريم نيدفيد وعلي معلول وعمرو السولية ورامي ربيعة ومروان محسن وجون أنطوي وعماد متعب وأخيرًا أحمد حمودي.

صالح جمعة لا يتوقف

مباراة الأهلي وإنبي (10) - صالح جمعة

تمكن صالح جمعة لاعب النادي الاهلي من التسجيل للمرة الثانية على التوالي في مباراة الأمس أمام نادي إنبي.

حيث نجح "جمعة" من تسجيل هدفين في المباراة الماضية أمام نادي سموحة، وتمكن من مواصلة تسجيل الأهداف أمام الفريق البترولي.

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التحرير

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